Боровкова (Залесская) Татьяна Викторовна
Место рожденияСаладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1878 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1878 ст.
Сын: Боровков Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Боровков Иван Самуйлович
Рождение ребёнка
06.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Боровков Иван Самуйлович
Смерть
Неизвестно