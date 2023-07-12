Боровкова (Залесская) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Залесская) Татьяна Викторовна

Место рождения

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Залесский Виктор Фролович

Мать: Залесская Анна Кондратьевна

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Муж: Боровков Иван Самуйлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1878 ст.

Сын: Боровков Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Самуйлович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1882 ст.

Сын: Боровков Архип Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Самуйлович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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