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Боровков Иван Самуйлович

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Жена: Боровкова Татьяна Викторовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1878 ст.

Сын: Боровков Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Боровкова Татьяна Викторовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1882 ст.

Сын: Боровков Архип Иванович

Мать ребёнка: Боровкова Татьяна Викторовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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