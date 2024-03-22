Боровков Иван Самуйлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
22.01.1878 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1878 ст.
Сын: Боровков Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Боровкова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
06.09.1882 ст.
Мать ребёнка: Боровкова Татьяна Викторовна
Смерть
Неизвестно