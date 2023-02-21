Трубникова (Корсакова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Корсакова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1826

Дата смерти

01.10.1860

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1826

Отец: Корсаков Василий Дмитриевич

Мать: Корсакова Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
13.08.1851

Сын: Трубников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Трубников Николай Никанорович

Рождение ребёнка
23.04.1853

Сын: Трубников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Трубников Николай Никанорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.01.1855

Сын: Трубников Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Трубников Николай Никанорович

Рождение ребёнка
22.03.1858

Дочь: Трубникова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Трубников Николай Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубников Николай Никанорович

Смерть
01.10.1860
Рождество, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
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