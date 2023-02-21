Трубникова (Корсакова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1826
Дата смерти01.10.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1826
Рождение ребёнка
13.08.1851
Сын: Трубников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Трубников Николай Никанорович
Рождение ребёнка
23.04.1853
Сын: Трубников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Трубников Николай Никанорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.01.1855
Сын: Трубников Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Трубников Николай Никанорович
Рождение ребёнка
22.03.1858
Дочь: Трубникова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Трубников Николай Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1860
Рождество, Рамешковский муниципальный район, Тверская область