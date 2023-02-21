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Трубников Николай Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1819

Дата смерти

16.09.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1851

Сын: Трубников Василий Николаевич

Мать ребёнка: Трубникова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
23.04.1853

Сын: Трубников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Трубникова Дарья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1855

Сын: Трубников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Трубникова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1858

Дочь: Трубникова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Трубникова Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубникова Дарья Васильевна

Смерть
16.09.1896
Рождество, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
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