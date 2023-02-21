Трубников Николай Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1819
Дата смерти16.09.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1851
Сын: Трубников Василий Николаевич
Мать ребёнка: Трубникова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1853
Сын: Трубников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Трубникова Дарья Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1855
Сын: Трубников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Трубникова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1858
Дочь: Трубникова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Трубникова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1896
Рождество, Рамешковский муниципальный район, Тверская область