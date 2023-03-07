Трубников Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.04.1853
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1853
Рождение ребёнка
18.08.1881
Сын: Трубников Николай Александрович
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
07.11.1882
Сын: Трубников Александр Александрович
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
18.08.1884
Сын: Трубников Георгий Александрович
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922
г. Округ Грас, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская Республика