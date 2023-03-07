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Трубников Александр Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.04.1853

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1853

Отец: Трубников Николай Никанорович

Мать: Трубникова Дарья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1881

Сын: Трубников Николай Александрович

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Трубников Александр Александрович

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Трубников Георгий Александрович

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубникова Екатерина Александровна

Смерть
1922
г. Округ Грас, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская Республика
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