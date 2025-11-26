Трубников Александр Николаевич 23.04.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубников Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.04.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1922, г. Округ Грас, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская Республика

Отец
Трубников Николай Никанорович20.10.1819 г.р.
Мать
Трубникова (Корсакова) Дарья Васильевна25.12.1826 г.р.
Супруги
Трубникова (Власова) Екатерина АлександровнаОколо 1860 г.р.
Дети
Трубников Николай Александрович18.08.1881 г.р.
Трубников Александр Александрович07.11.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1853

Отец: Трубников Николай Никанорович

Мать: Трубникова (Корсакова) Дарья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубникова (Власова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
18.08.1881

Сын: Трубников Николай Александрович

Мать ребёнка: Трубникова (Власова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Трубников Александр Александрович

Мать ребёнка: Трубникова (Власова) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Трубников Георгий Александрович

Мать ребёнка: Трубникова (Власова) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1922
г. Округ Грас, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская Республика

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