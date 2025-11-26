Трубников Александр Николаевич
мужской, родился 23.04.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1922, г. Округ Грас, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская Республика
ОтецТрубников Николай Никанорович20.10.1819 г.р.
МатьТрубникова (Корсакова) Дарья Васильевна25.12.1826 г.р.
Супруги
Трубникова (Власова) Екатерина АлександровнаОколо 1860 г.р.
Дети
Трубников Николай Александрович18.08.1881 г.р.
Трубников Александр Александрович07.11.1882 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1881
Сын: Трубников Николай Александрович
Мать ребёнка: Трубникова (Власова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
07.11.1882
Рождение ребёнка
18.08.1884
Сын: Трубников Георгий Александрович
Мать ребёнка: Трубникова (Власова) Екатерина Александровна
Смерть
1922
г. Округ Грас, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская Республика