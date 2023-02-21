Трубникова (Власова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Власова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1881

Сын: Трубников Николай Александрович

Отец ребёнка: Трубников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Трубников Александр Александрович

Отец ребёнка: Трубников Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Трубников Георгий Александрович

Отец ребёнка: Трубников Александр Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубников Александр Николаевич

Смерть
1887
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