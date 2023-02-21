Трубникова (Власова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1881
Сын: Трубников Николай Александрович
Отец ребёнка: Трубников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1882
Сын: Трубников Александр Александрович
Отец ребёнка: Трубников Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1884
Сын: Трубников Георгий Александрович
Отец ребёнка: Трубников Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1887