Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1820
Сын: Корсаков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1821
Сын: Корсаков Никита Васильевич
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1824
Сын: Корсаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1826
Дочь: Трубникова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1836
Сын: Корсаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1871