Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1820

Сын: Корсаков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.05.1821

Сын: Корсаков Никита Васильевич

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.04.1824

Сын: Корсаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.1826

Дочь: Трубникова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.02.1836

Сын: Корсаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Василий Дмитриевич

Смерть
1871
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close