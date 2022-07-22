Корсаков Василий Дмитриевич
мужской, родился 1788
умер 25.01.1870
ОтецКорсаков Дмитрий ВасильевичНеизвестно г.р.
МатьКорсакова (Огарёва) Дарья НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Корсаков Дмитрий Васильевич24.02.1820 г.р.
Корсаков Никита Васильевич08.05.1821 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1820
Сын: Корсаков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
08.05.1821
Сын: Корсаков Никита Васильевич
Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
01.04.1824
Сын: Корсаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
25.12.1826
Дочь: Трубникова (Корсакова) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
27.02.1836
Сын: Корсаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична
Смерть
25.01.1870