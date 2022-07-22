Корсаков Василий Дмитриевич 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Василий Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1788

умер 25.01.1870

Отец
Корсаков Дмитрий ВасильевичНеизвестно г.р.
Мать
Корсакова (Огарёва) Дарья НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична1799 г.р.
Дети
Корсаков Дмитрий Васильевич24.02.1820 г.р.
Корсаков Никита Васильевич08.05.1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Корсаков Дмитрий Васильевич

Мать: Корсакова (Огарёва) Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
24.02.1820

Сын: Корсаков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
08.05.1821

Сын: Корсаков Никита Васильевич

Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
01.04.1824

Сын: Корсаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
25.12.1826

Дочь: Трубникова (Корсакова) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
27.02.1836

Сын: Корсаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Корсакова (Мартьянова) Елизавета Никитична

Смерть
25.01.1870

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