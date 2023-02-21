Корсакова (Огарёва) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсакова (Огарёва) Дарья Николаевна

Корсакова (Огарёва) Дарья Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Корсаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Корсаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1792

Дочь: Корсакова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1799

Сын: Корсаков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close