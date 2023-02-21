Корсакова (Огарёва) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Корсаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Корсаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1792
Дочь: Корсакова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1799
Сын: Корсаков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раевская Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсаков Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно