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Корсаков Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Корсаков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Корсакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Корсаков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Корсакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
27.01.1792

Дочь: Корсакова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Корсакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
19.02.1799

Сын: Корсаков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Корсакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Корсакова Дарья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Дарья Николаевна

Смерть
1803
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