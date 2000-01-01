Раевская (Корсакова) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Типольт Софья Ильинична
Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович
Рождение ребёнка
20.01.1819
Сын: Раевский Константин Ильич
Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раевская Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раевская Мария Ильинична
Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раевская Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно