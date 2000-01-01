Раевская (Корсакова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевская (Корсакова) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Дмитрий Васильевич

Мать: Корсакова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Типольт Софья Ильинична

Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович

Рождение ребёнка
20.01.1819

Сын: Раевский Константин Ильич

Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Мария Ильинична

Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раевская Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Раевский Илья Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раевский Илья Александрович

Смерть
Неизвестно
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