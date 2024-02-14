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Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1874

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874

Отец: Кузнецов Николай Федосьевич

Мать: Кузнецова Дарья Петровна

Бракосочетание
23.10.1892

Муж: Федосов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
20.04.1894

Дочь: (Федосова) Александра Никитична

Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Федосов Семён (Семеон) Никитьевич

Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
10.06.1900

Дочь: Бычкова (Федосова) Елена Никитична (Акилина Никитовна)

Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.05.1903

Сын: Федосов Никифор Никитьевич

Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.10.1913

Дочь: Тевс (Федосова) Антонина Никитична

Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич

Смерть
1945

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