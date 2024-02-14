Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1874
Дата смерти1945
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1874
Бракосочетание
23.10.1892
Рождение ребёнка
20.04.1894
Дочь: (Федосова) Александра Никитична
Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Федосов Семён (Семеон) Никитьевич
Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.06.1900
Дочь: Бычкова (Федосова) Елена Никитична (Акилина Никитовна)
Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.05.1903
Сын: Федосов Никифор Никитьевич
Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.10.1913
Дочь: Тевс (Федосова) Антонина Никитична
Отец ребёнка: Федосов Никита Прокопьевич
Смерть
1945