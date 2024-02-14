Тевс (Федосова) Антонина Никитична
Место рожденияг. Оренбург
Дата рождения09.10.1913
Дата смерти28.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тевс Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тевс Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Тевс Пётр Иванович
Отец ребёнка: Тевс Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тевс Иван Петрович
Смерть
28.12.1992