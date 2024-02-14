Тевс (Федосова) Антонина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тевс (Федосова) Антонина Никитична

Место рождения

г. Оренбург

Дата рождения

09.10.1913

Дата смерти

28.12.1992

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1913

Отец: Федосов Никита Прокопьевич

Мать: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тевс Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тевс Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Тевс Пётр Иванович

Отец ребёнка: Тевс Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тевс Иван Петрович

Смерть
28.12.1992

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