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Тевс Иван Петрович

Место рождения

г.Кривой Рог

Дата рождения

28.12.1918

Дата смерти

05.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

1949 г.р.
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КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918

Отец: Тевс Петр Петрович

Мать: Тевс (Дерксен) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тевс (Федосова) Антонина Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель немецкого языка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тевс (Федосова) Антонина Никитична

Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Тевс Пётр Иванович

Мать ребёнка: Тевс (Федосова) Антонина Никитична

Рождение ребёнка
06.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тевс (Федосова) Антонина Никитична

Смерть
05.04.1989

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