Тевс Иван Петрович
Место рожденияг.Кривой Рог
Дата рождения28.12.1918
Дата смерти05.04.1989
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель немецкого языка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тевс (Федосова) Антонина Никитична
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Тевс Пётр Иванович
Мать ребёнка: Тевс (Федосова) Антонина Никитична
Рождение ребёнка
06.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тевс (Федосова) Антонина Никитична
Смерть
05.04.1989