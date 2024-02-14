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Кузнецов Николай Федосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Косьма Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно

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