Кузнецова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Косьма Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Федосьевич

Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Федосова (Кузнецова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Федосьевич

Смерть
Неизвестно

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