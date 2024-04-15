Патылицын Назар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1851
Сын: Патылицын Тимофей Назарович
Мать ребёнка: Патылицына Лукерья Никитична
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Назаровна
Мать ребёнка: Патылицына Лукерья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно