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Патылицын Назар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Патылицын Иван Васильевич

Мать: Патылицына Феодосия Егоровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Патылицын Тимофей Назарович

Мать ребёнка: Патылицына Лукерья Никитична

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Назаровна

Мать ребёнка: Патылицына Лукерья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патылицына Лукерья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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