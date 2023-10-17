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Патылицын Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Патылицын Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Патылицын Назар Иванович

Мать ребёнка: Патылицына Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Патылицын Лука Иванович

Мать ребёнка: Патылицына Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Патылицына Федосья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патылицына Федосья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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