Патылицын Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Патылицын Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Патылицына Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Патылицына Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Патылицына Федосья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно