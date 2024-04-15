Патылицына Феодосия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно