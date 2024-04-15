Патылицына Феодосия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патылицына Феодосия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Патылицын Федор Иванович

Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Патылицын Назар Иванович

Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Патылицын Лука Иванович

Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Патылицын Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патылицын Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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