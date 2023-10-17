Патылицына Лукерья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патылицына Лукерья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Патылицын Тимофей Назарович

Отец ребёнка: Патылицын Назар Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Назаровна

Отец ребёнка: Патылицын Назар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патылицын Назар Иванович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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