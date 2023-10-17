Патылицына Лукерья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Патылицын Тимофей Назарович
Отец ребёнка: Патылицын Назар Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Назаровна
Отец ребёнка: Патылицын Назар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно