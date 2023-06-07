Федосья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Яковлева

Федосья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1796 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Петр Антонов

Отец ребёнка: Антон Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Хиония Антонова

Отец ребёнка: Антон Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Ксения Антонова

Отец ребёнка: Антон Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Феодосия Антонова

Отец ребёнка: Антон Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Антонов

Отец ребёнка: Антон Петров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Причина смерти: горячкою | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close