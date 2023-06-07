Федосья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Петр Антонов
Отец ребёнка: Антон Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Хиония Антонова
Отец ребёнка: Антон Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Ксения Антонова
Отец ребёнка: Антон Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Феодосия Антонова
Отец ребёнка: Антон Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Антонов
Отец ребёнка: Антон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: горячкою | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в ... Показать все