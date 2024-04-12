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Николай Антонов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1850 и 1853

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон Петров

Мать: Федосья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Алексей Николаев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Александр Николаев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Андрей Николаев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1810

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин г-д И.М.Хлебникова, потом И.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1850 и 1853
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