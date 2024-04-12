Николай Антонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1850 и 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон Петров
Мать: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Алексей Николаев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Александр Николаев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Андрей Николаев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
25.02.1810
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин г-д И.М.Хлебникова, потом И.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1850 и 1853