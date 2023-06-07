Антон Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смертиМежду 1816 и 1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756
Отец: Петр
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Петр Антонов
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Хиония Антонова
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Ксения Антонова
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Феодосия Антонова
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Антонов
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1816 и 1822