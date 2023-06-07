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Антон Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

Между 1816 и 1822

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1787 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1796 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Петр Антонов

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Хиония Антонова

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Ксения Антонова

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Феодосия Антонова

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Антонов

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1816 и 1822
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