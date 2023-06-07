Феодосия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Антон Петров
Мать: Федосья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно