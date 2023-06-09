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Петр Антонов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Между 1822 и 1830

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1756 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Антон Петров

Мать: Федосья Яковлева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Около 1803

Жена: Евдокия Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1822 и 1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)