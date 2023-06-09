Петр Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиМежду 1822 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Антон Петров
Мать: Федосья Яковлева
Бракосочетание
Около 1803
Жена: Евдокия Иванова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1822 и 1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)