Орловская (Малиновская) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская (Малиновская) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1872

Отец: Малиновский Дмитрий Александрович

Мать: Малиновская Мария Васильевна

Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Орловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1889

Дочь: (Орловская) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1891

Сын: Орловский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1893

Сын: Орловский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Исады, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1894

Дочь: (Орловская) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Исады, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.05.1900

Сын: Орловский Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1902

Сын: Орловский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Исады, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1904

Дочь: Румянцева (Орловская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Орловский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Орловский Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1908

Дочь: (Орловская) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1910

Сын: Орловский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.08.1912

Сын: Орловский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.12.1913

Сын: Орловский Герман Николаевич

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кальм (Орловская) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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