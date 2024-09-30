Орловская (Малиновская) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Орловская) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Дочь: (Орловская) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Дочь: Румянцева (Орловская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Дочь: (Орловская) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Сын: Орловский Герман Николаевич
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич
Дочь: Кальм (Орловская) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Орловский Николай Васильевич