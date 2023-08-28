Малиновская (Поспелова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Поспелова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Между 1880 и 1881

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Поспелов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1867

Сын: Малиновский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
03.03.1870

Сын: Малиновский Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
18.12.1872

Дочь: Орловская Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Дмитрий Александрович

Смерть
Между 1880 и 1881
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