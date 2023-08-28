Малиновская (Поспелова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиМежду 1880 и 1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Поспелов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1867
Сын: Малиновский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
03.03.1870
Сын: Малиновский Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1872
Дочь: Орловская Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Малиновский Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1880 и 1881