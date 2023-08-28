Малиновский Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
10.05.1867
Сын: Малиновский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Малиновская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1870
Сын: Малиновский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Малиновская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.12.1872
Дочь: Орловская Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Малиновская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Малиновская Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Смерть
Неизвестно