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Малиновский Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Малиновский Александр Иванович

Мать: Малиновская Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
10.05.1867

Сын: Малиновский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Малиновская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1870

Сын: Малиновский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Малиновская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.12.1872

Дочь: Орловская Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Малиновская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Малиновская Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Смерть
Неизвестно
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