Малиновский Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1870
Дата смерти12.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1870
Бракосочетание
1892
Жена: Малиновска Юлия Павловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Никольская Мария Павловна
Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна
Рождение ребёнка
22.09.1896
Сын: Малиновский Александр Павлович
Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Малиновский Борис Павлович
Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Серафима Павловна
Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна
Рождение ребёнка
27.06.1904
Сын: Малиновский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Малиновский Серафим Павлович
Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна
Рождение ребёнка
02.08.1908
Сын: Малиновский Леонид Павлович
Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.12.1919