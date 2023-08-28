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Малиновский Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1870

Дата смерти

12.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1870

Отец: Малиновский Дмитрий Александрович

Мать: Малиновская Мария Васильевна

Бракосочетание
1892

Жена: Малиновска Юлия Павловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Никольская Мария Павловна

Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна

Рождение ребёнка
22.09.1896

Сын: Малиновский Александр Павлович

Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Малиновский Борис Павлович

Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна

Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Серафима Павловна

Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна

Рождение ребёнка
27.06.1904

Сын: Малиновский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Малиновский Серафим Павлович

Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна

Рождение ребёнка
02.08.1908

Сын: Малиновский Леонид Павлович

Мать ребёнка: Малиновска Юлия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.12.1919
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