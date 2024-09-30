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Малиновский Борис Павлович

Место рождения

Федоровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1899

Дата смерти

23.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899

Отец: Малиновский Павел Дмитриевич

Мать: Малиновска (Коринфская) Юлия Павловна

Федоровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Троицкой Церкви с.Новое Иванцево Лукоянов. р-на.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская (Райская) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: (Малиновская) Зинаида Борисова

Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
06.05.1926

Дочь: (Малиновская) Ольга Борисова

Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
14.09.1927

Сын: Малиновский Александр Борисович

Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
01.08.1937

Сын: Малиновский Владимир Борисович

Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна

Смерть
23.07.1941
Рождение ребёнка
28.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна

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