Малиновский Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1899
Дата смерти23.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Троицкой Церкви с.Новое Иванцево Лукоянов. р-на.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: (Малиновская) Зинаида Борисова
Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
06.05.1926
Дочь: (Малиновская) Ольга Борисова
Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
14.09.1927
Сын: Малиновский Александр Борисович
Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
01.08.1937
Сын: Малиновский Владимир Борисович
Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна
Смерть
23.07.1941
Рождение ребёнка
28.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малиновская (Райская) Анна Владимировна