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Малиновский Леонид Павлович

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Место рождения

Федоровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1908

Отец: Малиновский Павел Дмитриевич

Мать: Малиновска (Коринфская) Юлия Павловна

Федоровка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно

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