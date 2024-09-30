Малиновский Леонид Павлович
Место рождения
Дата рождения02.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно