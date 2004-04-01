Орловский Серафим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрловский Серафим Николаевич

Орловский Серафим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1907

Дата смерти

?.04.2004

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907

Отец: Орловский Николай Васильевич

Мать: Орловская Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орловская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Орловский Анатолий Серафимович

Мать ребёнка: Орловская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орловская Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Мария Николаевна

Смерть
?.04.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close