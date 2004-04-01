Орловский Серафим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1907
Дата смерти?.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907
Рождение ребёнка
07.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орловская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Орловский Анатолий Серафимович
Мать ребёнка: Орловская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орловская Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.2004