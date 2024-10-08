Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти27.06.1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Подшебякин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
До 1932
Рождение ребёнка
17.02.1932
Дочь: Кислова Раида Петровна
Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
После 1932
Рождение ребёнка
После 1932
Дочь: Добровольская (Кислова) Зоя Петровна
Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
Около 02.10.1949
Смерть
27.06.1969
Причина смерти: болезнь - рак желудка с переходом в пищевод