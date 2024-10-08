Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

27.06.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

1932 г.р.
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После 1932 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Подшебякин Семен

Мать: Подшебякина Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислов Петр Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Валентин Петрович

Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич

Рождение ребёнка
До 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич

Рождение ребёнка
17.02.1932

Дочь: Кислова Раида Петровна

Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
После 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич

Рождение ребёнка
После 1932

Дочь: Добровольская (Кислова) Зоя Петровна

Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич

Рождение ребёнка
Около 02.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислов Петр Климентьевич

Смерть
27.06.1969
Шатура, Шатура, Московская область
Причина смерти: болезнь - рак желудка с переходом в пищевод

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