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Кислов Петр Климентьевич

Место рождения

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

28.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

1932 г.р.
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После 1932 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1904

Отец: Кислов Климентий Дмитриевич

Мать: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Валентин Петрович

Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
До 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
17.02.1932

Дочь: Кислова Раида Петровна

Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
После 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
После 1932

Дочь: Добровольская (Кислова) Зоя Петровна

Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
Около 02.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Смерть
Неизвестно

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