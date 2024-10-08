Кислов Петр Климентьевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
До 1932
Рождение ребёнка
17.02.1932
Дочь: Кислова Раида Петровна
Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна
Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
После 1932
Рождение ребёнка
После 1932
Дочь: Добровольская (Кислова) Зоя Петровна
Мать ребёнка: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
Около 02.10.1949
Смерть
Неизвестно