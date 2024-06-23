Кислов Климентий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1871
Бракосочетание
30.01.1898
Рождение ребёнка
29.09.1899
Дочь: (Кислова) Пелагея (Полина) Климентьевна
Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
16.02.1902
Дочь: (Кислова) Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
28.06.1904
Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
15.11.1906
Сын: Кислов Михаил Климентьевич
Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: (Кислова) Ольга Климентьевна
Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова
Рождение ребёнка
22.12.1911
Сын: Кислов Степан Климентьевич
Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова
Смерть
Неизвестно