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Кислов Климентий Дмитриевич

Место рождения

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

18.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1871

Отец: Кислов Дмитрий Владимиров

Мать: Кислова Параскева Иванова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Рождение ребёнка
29.09.1899

Дочь: (Кислова) Пелагея (Полина) Климентьевна

Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1902

Дочь: (Кислова) Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Кислов Петр Климентьевич

Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1906

Сын: Кислов Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: (Кислова) Ольга Климентьевна

Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Кислов Степан Климентьевич

Мать ребёнка: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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