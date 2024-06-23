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Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Место рождения

Малое Гридино

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Агафонов Агафон Семенов

Мать: Акилина Петрова

Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Кислов Климентий Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.09.1899

Дочь: (Кислова) Пелагея (Полина) Климентьевна

Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1902

Дочь: (Кислова) Евдокия Климентьевна

Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Кислов Петр Климентьевич

Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1906

Сын: Кислов Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: (Кислова) Ольга Климентьевна

Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1911

Сын: Кислов Степан Климентьевич

Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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