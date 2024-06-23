Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова
Место рожденияМалое Гридино
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Агафонов Агафон Семенов
Мать: Акилина Петрова
Бракосочетание
30.01.1898
Рождение ребёнка
29.09.1899
Дочь: (Кислова) Пелагея (Полина) Климентьевна
Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.02.1902
Дочь: (Кислова) Евдокия Климентьевна
Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.06.1904
Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.11.1906
Сын: Кислов Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: (Кислова) Ольга Климентьевна
Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.12.1911
Сын: Кислов Степан Климентьевич
Отец ребёнка: Кислов Климентий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно