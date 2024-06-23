Агафонов Агафон Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Агафон Семенов

Место рождения

Малое Гридино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Евтихий Агафонов

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Петрова

Рождение ребёнка
25.04.1861

Дочь: Белоусова (Агафонова) Пелагея Агафонова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Малое Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1866

Сын: Агафонов Макарий Агафонов

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Малое Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Агафонова Акилина Агафонова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Смерть
Неизвестно

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