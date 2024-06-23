Агафонов Агафон Семенов
Место рожденияМалое Гридино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Евтихий Агафонов
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
25.04.1861
Дочь: Белоусова (Агафонова) Пелагея Агафонова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
17.01.1866
Сын: Агафонов Макарий Агафонов
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Кислова (Агафонова) Матрена Агафонова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Агафонова Акилина Агафонова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Смерть
Неизвестно