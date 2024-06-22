Кислова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти18.07.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислова) Ульяна (Иулиания) Дмитриева
Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислов Фрол Дмитриев
Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислова) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров
Рождение ребёнка
18.11.1871
Сын: Кислов Климентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Шустова (Кислова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Кислова Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров
Рождение ребёнка
13.11.1887
Дочь: Кислова Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров
Смерть
18.07.1905
Причина смерти: Болезнь