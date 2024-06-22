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Кислова Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

18.07.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислова) Ульяна (Иулиания) Дмитриева

Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Фрол Дмитриев

Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислова) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров

Рождение ребёнка
18.11.1871

Сын: Кислов Климентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Шустова (Кислова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Кислова Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров

Рождение ребёнка
13.11.1887

Дочь: Кислова Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Кислов Дмитрий Владимиров

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Смерть
18.07.1905
Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: Болезнь

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