Кислов Дмитрий Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кислов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислова) Ульяна (Иулиания) Дмитриева
Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислов Фрол Дмитриев
Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислова) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
18.11.1871
Сын: Кислов Климентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Шустова (Кислова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Кислова Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
13.11.1887
Дочь: Кислова Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова
Смерть
После 1905