Кислов Дмитрий Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислов Дмитрий Владимиров

Кислов Дмитрий Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислова) Ульяна (Иулиания) Дмитриева

Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Фрол Дмитриев

Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислова) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
18.11.1871

Сын: Кислов Климентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Шустова (Кислова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Кислова Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
13.11.1887

Дочь: Кислова Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Кислова Параскева Иванова

Алексино-Шатур, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1905

Мы используем куки для улучшения работы сайта.