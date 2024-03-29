Кислова Раида Петровна
Место рождения
Дата рождения17.02.1932
Дата смерти29.03.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932
Рождение ребёнка
05.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манашир
Рождение ребёнка
05.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Александр Николаевич
Смерть
29.03.2024
Левошево, Шатура, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
01.04.2024
Андреевские Выселки, Шатура, Московская область