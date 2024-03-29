Кислова Раида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислова Раида Петровна

Кислова Раида Петровна

avatar

Место рождения

Шатура, Шатура, Московская область

Дата рождения

17.02.1932

Дата смерти

29.03.2024

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Около 1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932

Отец: Кислов Петр Климентьевич

Мать: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манашир

Рождение ребёнка
05.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Александр Николаевич

Шатура, Шатура, Московская область
Смерть
29.03.2024
Левошево, Шатура, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
01.04.2024
Андреевские Выселки, Шатура, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.