Подшебякина Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшебякина Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1904 г.р.
Около 1917 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подшебякин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подшебякин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подшебякин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подшебякин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подшебякин Семен

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Подшебякин Семен

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Подшебякин Павел Семенович

Отец ребёнка: Подшебякин Семен

Гальцово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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