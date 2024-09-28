Подшебякина Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Подшебякин Семен
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Подшебякин Павел Семенович
Отец ребёнка: Подшебякин Семен
Гальцово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно