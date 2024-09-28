Подшебякин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшебякин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1904 г.р.
Около 1917 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Подшебякин Павел Семенович

Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна

Гальцово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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