Подшебякин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кислова (Подшебякина) Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Подшебякин Павел Семенович
Мать ребёнка: Подшебякина Мария Кирилловна
Гальцово, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно