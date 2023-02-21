Тучин Захарий Антонович
Место рожденияКлимовская
Дата рождения01.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1881 ст.
Отец: Тучин Антоний Мартынов
Климовская
НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об. НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Рождение ребёнка
08.03.1921
Дочь: Петряшова Клавдия Захаровна
Мать ребёнка: Тучина Евдокия
Место жительства
Неизвестно
деревня Федоровская Горно- Шелтозерского общества НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тучина Евдокия
Смерть
Неизвестно