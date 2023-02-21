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Тучин Захарий Антонович

Место рождения

Климовская

Дата рождения

01.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1881 ст.

Отец: Тучин Антоний Мартынов

Мать: Тучина Ульяния Порфирьева

Климовская
НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об. НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Рождение ребёнка
08.03.1921

Дочь: Петряшова Клавдия Захаровна

Мать ребёнка: Тучина Евдокия

Место жительства
Неизвестно
деревня Федоровская Горно- Шелтозерского общества НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тучина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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