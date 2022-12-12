Петряшова (Тучина) Клавдия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшова (Тучина) Клавдия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921

Отец: Тучин Захарий Антонович

Мать: Тучина Евдокия

Рождение ребёнка
25.05.1953

Сын: Петряшов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Петряшов Михаил Николаевич

Терехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряшов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Петряшов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Петряшов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстикова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Петряшов Михаил Николаевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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