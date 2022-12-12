Петряшова (Тучина) Клавдия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921
Отец: Тучин Захарий Антонович
Мать: Тучина Евдокия
Рождение ребёнка
25.05.1953
Сын: Петряшов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Петряшов Михаил Николаевич
Терехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петряшов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Петряшов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстикова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Петряшов Михаил Николаевич
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно