Тучина Ульяния Порфирьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.10.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1871 ст.
Метрическая книга Шелтозерско-горного прихода за 1871 год
Место жительства
01.09.1881
Климовская Петрозаводского уезда Карелия
НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.
Отец ребёнка: Тучин Антоний Мартынов
Климовская
НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об. НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Похороны
16.10.1884 ст.
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
26.10.1884 ст.
Умерла от родов. Ребенок не выжил