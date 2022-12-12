Тучина Ульяния Порфирьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучина Ульяния Порфирьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.10.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1871 ст.

Муж: Тучин Антоний Мартынов

Метрическая книга Шелтозерско-горного прихода за 1871 год
Место жительства
01.09.1881
Климовская Петрозаводского уезда Карелия
НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.

Сын: Тучин Захарий Антонович

Отец ребёнка: Тучин Антоний Мартынов

Климовская
НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об. НАРК Ф. 25 оп. 22 д 336 л 105об-106
Похороны
16.10.1884 ст.
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
26.10.1884 ст.
Умерла от родов. Ребенок не выжил
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