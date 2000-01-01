Тучина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об
Рождение ребёнка
08.03.1921
Дочь: Петряшова Клавдия Захаровна
Отец ребёнка: Тучин Захарий Антонович
Место жительства
08.03.1921
деревня Федоровская Горно- Шелтозерского общества НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно