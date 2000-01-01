Тучина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об
Рождение ребёнка
08.03.1921

Дочь: Петряшова Клавдия Захаровна

Отец ребёнка: Тучин Захарий Антонович

Место жительства
08.03.1921
деревня Федоровская Горно- Шелтозерского общества НАРК, Ф. Р-3795. Оп. 11 Д. 18 Л. 145-145 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тучин Захарий Антонович

Смерть
Неизвестно
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