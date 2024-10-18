Клиот Исаак Авсеевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1890
Отец: Клиот Авсей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
05.04.1905
выдержал экзамен на звание аптекарского ученика в Пензенской 2-й мужской гимназии свидетельство №162 от 5 апреля 1905 г.
Работа или профессия
С 20.09.1905 по 24.08.1906
аптекарский ученик в Нижегородской вольной аптеке провизора Иоффе
Работа или профессия
Около 1908
аптекарский ученик и аптекарский помощник в аптеке Теодора Пейсаховича Маркузона
Образование
?.09.1908
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
выдержал в Медицинском Факультете Казанского Университета испытание на степень аптекарского помощника справка от 29 сентября 1908 г. №678
Работа или профессия
С 05.12.1908 по 26.02.1909
работал в Пензенской вольной аптеке Гирша Янкелевича Гранат, арендованной провизором Теодором Пейсаховичем Маркузоном
Работа или профессия
После 1908
аптекарский помощник в аптеке Исидора Яковлевича Сточика
Работа или профессия
С 1909 по ?.05.1913
Кострома, город Кострома, Костромская область
аптекарский помощник в аптеке Сильвитровича
Работа или профессия
С 1917 по 1918
член и председатель бюро союза аптечных работников
Рождение ребёнка
29.09.1917
Сын: Клиот Яков Исаакович
Мать ребёнка: Цыханская-Клиот (Цыханская) Зинаида (Зельда) Семеновна (Симховна)
Работа или профессия
С 1918 по 1922
заведующий фармацевтического п/отд. Угорздрава
Работа или профессия
С 1919
член союза Медсантруд
Работа или профессия
С 1922
председатель фармаправления Рязгубздрава
Рождение ребёнка
21.02.1925
Мать ребёнка: Цыханская-Клиот (Цыханская) Зинаида (Зельда) Семеновна (Симховна)
Работа или профессия
До 1941
сотрудник Аптекоуправления
Эвакуация
Около 1942
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Красная улица, д.145, кв.1
Работа или профессия
1949
написал книгу "Тридцать лет советской аптеки (1918-1948)" (Москва, Центральный научно-исследовательский аптечный институт) https://search.rsl.ru/ru/record/01005811538?ysclid=lvz0oed03x985517427
Смерть
Неизвестно