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Клиот Исаак Авсеевич

Место рождения

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1890

Отец: Клиот Авсей

Мать: не указана

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыханская-Клиот (Цыханская) Зинаида (Зельда) Семеновна (Симховна)

Образование
05.04.1905
Пенза, город Пенза, Пензенская область
выдержал экзамен на звание аптекарского ученика в Пензенской 2-й мужской гимназии свидетельство №162 от 5 апреля 1905 г.
Работа или профессия
С 20.09.1905 по 24.08.1906
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
аптекарский ученик в Нижегородской вольной аптеке провизора Иоффе
Работа или профессия
Около 1908
Пенза, город Пенза, Пензенская область
аптекарский ученик и аптекарский помощник в аптеке Теодора Пейсаховича Маркузона
Образование
?.09.1908
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
выдержал в Медицинском Факультете Казанского Университета испытание на степень аптекарского помощника справка от 29 сентября 1908 г. №678
Работа или профессия
С 05.12.1908 по 26.02.1909
Пенза, город Пенза, Пензенская область
работал в Пензенской вольной аптеке Гирша Янкелевича Гранат, арендованной провизором Теодором Пейсаховичем Маркузоном
Работа или профессия
После 1908
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
аптекарский помощник в аптеке Исидора Яковлевича Сточика
Работа или профессия
С 1909 по ?.05.1913
Кострома, город Кострома, Костромская область
аптекарский помощник в аптеке Сильвитровича
Работа или профессия
С 1917 по 1918
Рязань, город Рязань, Рязанская область
член и председатель бюро союза аптечных работников
Рождение ребёнка
29.09.1917

Сын: Клиот Яков Исаакович

Мать ребёнка: Цыханская-Клиот (Цыханская) Зинаида (Зельда) Семеновна (Симховна)

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
С 1918 по 1922
Рязань, город Рязань, Рязанская область
заведующий фармацевтического п/отд. Угорздрава
Работа или профессия
С 1919
член союза Медсантруд
Работа или профессия
С 1922
Рязань, город Рязань, Рязанская область
председатель фармаправления Рязгубздрава
Рождение ребёнка
21.02.1925

Сын: Клиот Евгений Исаакович

Мать ребёнка: Цыханская-Клиот (Цыханская) Зинаида (Зельда) Семеновна (Симховна)

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
До 1941
Москва, город федерального значения Москва
сотрудник Аптекоуправления
Эвакуация
Около 1942
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Красная улица, д.145, кв.1
Работа или профессия
1949
Москва, город федерального значения Москва
написал книгу "Тридцать лет советской аптеки (1918-1948)" (Москва, Центральный научно-исследовательский аптечный институт) https://search.rsl.ru/ru/record/01005811538?ysclid=lvz0oed03x985517427
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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