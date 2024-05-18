Клиот Яков Исаакович
Место рождения
Дата рождения29.09.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клиот Валентина
Военная служба
С ?.10.1941 по ?.03.1942
24-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Черноморского Флота
Военная служба
С ?.03.1942 по ?.02.1943
18-я авиационная эскадрилья, 119-й истребительный авиационный полк ВВС
Военная служба
С ?.02.1943 по ?.05.1945
47-й штурмовой Феодосийский Краснознаменный ордена Ушакова авиационный полк ВВС ВМФ
Награда
23.12.1944
Орден Отечественной войны II степени
Награда
1945
Медаль "За взятие Кенигсберга"
Награда
1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Награда
1945
Медаль "За победу над Японией"
Награда
13.04.1945
Медаль "За оборону Кавказа"
Военная служба
С 09.05.1945 по 03.09.1945
56-й штурмовой авиационный смешанный полк
Рождение ребёнка
21.12.1946
Дочь: Клиот Лариса Яковлевна
Мать ребёнка: Клиот Валентина
Москва, город федерального значения Москва
Награда
06.11.1947
Медаль "За боевые заслуги"
Награда
03.11.1953
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно