Клиот Евгений Исаакович
Место рождения
Дата рождения21.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1925
Место жительства
Около 1943
Москва, город федерального значения Москва
Октябрьская улица, д.4, кв.72
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Клиот Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Клиот Лариса Израилевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клиот Лариса Израилевна
Смерть
Неизвестно