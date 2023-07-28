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Клиот Евгений Исаакович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

21.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1925

Отец: Клиот Исаак Овсеевич

Мать: Клиот Зинаида Семеновна (Симховна)

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
Около 1943
Москва, город федерального значения Москва
Октябрьская улица, д.4, кв.72
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Клиот Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Клиот Лариса Израилевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клиот Лариса Израилевна

Смерть
Неизвестно