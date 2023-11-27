Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Петрович

Илья Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Петр Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Сергей Ильич

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Петр Ильич

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close