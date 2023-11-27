Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Петр Герасимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сергей Ильич
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Петр Ильич
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Степановна
Смерть
Неизвестно